Во Львове патрульные в час пик помогли родителям доставить маленького мальчика в больницу (фото)

Так, вчера, 2 сентября, вечером в стационарный пункт полиции обратился мужчина и попросил о помощи. В частности, у его 8-месячного ребенка была сильная рвота и были судороги.

В результате полицейские Виталий Легкий и Степан Козак не обдумывая подъехали к дому в селе Каменноброд Яворивского района, где живет семья девочки и оттуда, в час пик, провели ребенка в больницу

Отмечается, что благодаря оперативному сопровождению, ребенок вовремя попал в больницу и получил необходимую помощь.

Во Львове полицейские помогли доставить ребенка в больницу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)