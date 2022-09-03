Во Львове патрульные в час пик помогли родителям доставить маленького мальчика в больницу (фото)

Во Львове патрульные сопроводили семью с 8-месячным малышом в больницу.
Об инциденте сообщили на странице патрульной полиции Украины в Facebook.
Так, вчера, 2 сентября, вечером в стационарный пункт полиции обратился мужчина и попросил о помощи. В частности, у его 8-месячного ребенка была сильная рвота и были судороги.
В результате полицейские Виталий Легкий и Степан Козак не обдумывая подъехали к дому в селе Каменноброд Яворивского района, где живет семья девочки и оттуда, в час пик, провели ребенка в больницу
Отмечается, что благодаря оперативному сопровождению, ребенок вовремя попал в больницу и получил необходимую помощь.
Недавно львовские патрульные также помогли доставить травмированного 1-летнего мальчика в больницу.
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