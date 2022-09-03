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Во Львове патрульные в час пик помогли родителям доставить маленького мальчика в больницу (фото)

Львовские патрульные доставили в больницу маленького мальчика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове патрульные сопроводили семью с 8-месячным малышом в больницу.

Об инциденте сообщили на странице патрульной полиции Украины в Facebook.

Так, вчера, 2 сентября, вечером в стационарный пункт полиции обратился мужчина и попросил о помощи. В частности, у его 8-месячного ребенка была сильная рвота и были судороги.

В результате полицейские Виталий Легкий и Степан Козак не обдумывая подъехали к дому в селе Каменноброд Яворивского района, где живет семья девочки и оттуда, в час пик, провели ребенка в больницу

Отмечается, что благодаря оперативному сопровождению, ребенок вовремя попал в больницу и получил необходимую помощь.

Во Львове полицейские помогли доставить ребенка в больницу (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Недавно львовские патрульные также помогли доставить травмированного 1-летнего мальчика в больницу.

Также мы писали, что под Киевом помогли женщине вернуть домой пушистого любимца.

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Львов