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Добро победит! Патрульные под Киевом помогли женщине вернуть домой пушистого любимца

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Борисполь, Пятница 12 августа 2022 10:42
Добро победит! Патрульные под Киевом помогли женщине вернуть домой пушистого любимца Патрульные под Киевом помогли женщине вернуть домой любимца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Патрульные Борисполя нашли и вернули хозяйке ее четырехлапого пушистого любимца.

О прекрасном поступке копов рассказали на странице Патрульной полиции Украины.

Детали истории с хорошим концом

История произошла 11 августа около 15:00 на улице Железнодорожной. К патрульным обратилась женщина Галина, которая ходила с пустой корзиной по обочине дороги и искала пропавшего кота.

Инспекторы сразу откликнулись на просьбу украинки и отправились на поиски Мурзика.

Блюстители порядка Сергей Савкин, Анна Маслий и Виктор Войновский взяли у женщины номер телефона, и сообщили, что отправляются на поиски, и позвонят по телефону, как только найдут ее домашнего любимца.

Добро победит! Патрульные под Киевом помогли женщине вернуть домой пушистого любимцаПатрульные помогли Галине найти кота (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Вскоре патрульные разыскали четырехлапого беглеца через несколько кварталов. Кот находился возле Княжицкого озера.

Галина невероятно обрадовалась, что ее любимое животное нашли и искренне поблагодарила патрульных за помощь и неравнодушие.

Напомним, что в Киеве полицейские спасли котят, которые "поселились" в днище авто. Читайте историю с прекрасным финалом.

Ранее мы писали, что в Киеве полицейский растрогал до слез своей добротой и спас котят, которых оставили умирать.

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Патрульная служба
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