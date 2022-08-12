Добро победит! Патрульные под Киевом помогли женщине вернуть домой пушистого любимца

Детали истории с хорошим концом

История произошла 11 августа около 15:00 на улице Железнодорожной. К патрульным обратилась женщина Галина, которая ходила с пустой корзиной по обочине дороги и искала пропавшего кота.



Инспекторы сразу откликнулись на просьбу украинки и отправились на поиски Мурзика.



Блюстители порядка Сергей Савкин, Анна Маслий и Виктор Войновский взяли у женщины номер телефона, и сообщили, что отправляются на поиски, и позвонят по телефону, как только найдут ее домашнего любимца.

Патрульные помогли Галине найти кота (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Вскоре патрульные разыскали четырехлапого беглеца через несколько кварталов. Кот находился возле Княжицкого озера.



Галина невероятно обрадовалась, что ее любимое животное нашли и искренне поблагодарила патрульных за помощь и неравнодушие.