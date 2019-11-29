В Львове отменили концерт "Время и Стекло": не признали Крым украинским

Во Львове отменили концерт группы "Время и Стекло", который был запланирован на 5 декабря. О том, что произошло, рассказал общественный активист Антон Петровский в комментарии для издания "Діло".

Как объяснил Петровский, львовские активисты неоднократно обращались к организаторам концерта. Они просили, чтобы артисты записали для фанатов небольшой видеоролик, в котором бы признали Россию – страной-агрессором, а Крым – украинским. Члены коллектива не отреагировали на просьбу и видеоролик записан не был, поэтому организаторы решили отменить концерт, чтобы избежать провокаций.

Концерт "Время и Стекло" во Львове отменили

"Время и стекло", согласно с нашими договоренностями, отказались записать такое видео. Для того, чтобы во Львове не было массового возмущения, организаторы решили отменить концерт", - отметил общественный активист.

В ночном клубе "Малевич", где должен был состоятся концерт, подтвердили, что получили информацию от организаторов об отмене мероприятия. Как добавил Антон Петровский, операторы продажи билетов уже тоже проинформированы об отмене концерта, хотя на онлайн-ресурсах билеты все еще есть в продаже.

По поводу второго концерта, который также вызвал реакцию общественности – концерте Насти Каменских, информации пока нет, так как, по словам Петровского, до него еще много времени.