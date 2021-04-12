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Во Львове из окна выпал известный музыкант: работал со знаменитым оркестром

Автор: Анна Шиканова

Во Львове в ночь на 12 апреля из окна пятого этажа выпал музыкант, львовский скрипач 33-летний Маркиян Б. Мужчина чудом выжил и госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

Детали происшествия сообщили в издании ZAXID.NET.

Инцидент произошел на улице Пасичной. 33-летний музыкант выпал из окна пятого этажа около 4 часов утра и чудом остался жив.

Личные данные пострадавшего не сообщают, но по данным издания, речь идет о Маркияне Б. Он работал вместе с известным оркестром "Виртуозы Львова".

Вероятная причина – бытовой конфликт. Сообщается, что накануне трагедии 33-летний музыкант поругался с женой и пришел к родителям, где и произошла трагедия. Известно также, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Музыканта госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. По предварительному заключению врачей, у него закрытая черепно-мозговая травма, перелом ноги и кататравма. Пострадавший находится в отделении интенсивной терапии.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Волыни две сестры разбились на чужом мотоцикле. Старшая девочка скончалась на месте ДТП, а младшую - врачи госпитализировали с многочисленными травмами.

А также рассказывали о том, что в Луцке из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала 81-летняя пенсионерка. Пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм.

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