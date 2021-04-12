У Львові з вікна випав відомий музикант: працював зі знаменитим оркестром

У Львові в ніч на 12 квітня з вікна п'ятого поверху випав музикант, львівський скрипаль 33-річний Маркіян Б. Чоловік дивом вижив і госпіталізований в лікарню з численними травмами.
Деталі події повідомили у виданні ZAXID.NET.
Інцидент стався на вулиці Пасічної. 33-річний музикант випав з вікна п'ятого поверху близько 4 години ранку і дивом залишився живий.
Особисті дані потерпілого не повідомляють, але за даними видання, мова йде про Маркіяна Б. Він працював разом з відомим оркестром "Віртуози Львова".
Ймовірна причина – побутовий конфлікт. Повідомляється, що напередодні трагедії 33-річний музикант посварився з дружиною і прийшов до батьків, де і сталася трагедія. Відомо також, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Музиканта госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги. За попереднім висновком лікарів, у нього закрита черепно-мозкова травма, перелом ноги та кататравма. Потерпілий знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.
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