Во Львове нашли легендарный тайник евреев времен Голокоста в канализации: видео

Там пряталось 70 человек, из которых выжить удалось только одиннадцати. Людям помогали работники местной канализации - приносили им еду.

В Польше про спасение в канализации даже сняли фильм, а одна из выживших написала книгу. Тогда девочке было всего семь лет, в канализации она находилась со своей семьей.

Диггеры заинтересовались этой историей, и целый год посвятили поискам. В конце концов им удалось найти тот самый легендарный тайник.

О том, что это то самое место, свидетельствуют найденные там вещи.

Люди жили в этом месте с 5 июля 1943-го до 27 июля 1944-го - когда Львов был освобожден от нацистов.

Во Львове диггеры нашли в местной канализации укрытие евреев (ТСН)