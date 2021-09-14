У Львові виявили легендарну схованку євреїв часів Голокосту в каналізації: відео

Там ховалося 70 осіб, з яких вижити вдалося тільки одинадцятьом. Людям допомагали працівники місцевої каналізації - приносили їм їжу.

У Польщі про порятунок в каналізації навіть зняли фільм, а одна з тих, що вижили, написала книгу. Тоді дівчинці було всього сім років, в каналізації вона перебувала зі своєю сім'єю.

Дигери зацікавилися цією історією, і цілий рік присвятили пошукам. Зрештою їм вдалося знайти ту саму легендарну схованку.

Про те, що це те саме місце, свідчать знайдені там речі.

Люди жили в цьому місці з 5 липня 1943-го до 27 липня 1944-го - коли Львів був звільнений від нацистів.

У Львові дигери знайшли у місцевій каналізації укриття євреїв (ТСН)