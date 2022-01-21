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Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)

Новина українською →
Львов, Пятница 21 января 2022 22:56
Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото) Коллаж РБК-Украина: на чердаке дома во Львове нашли коллекцию вещей с еврейского гетто
Автор: Владимир Костырин

Во Львове в одном из домов обнаружили массу личных вещи людей, которые в годы Второй мировой войны проживали на территории еврейского гетто в городе, после чего новый их владелец выставил на аукцион, а активисты выкупили и передали в Мемориальный центр Холокосты Бабий Яр.

Об этом рассказал блогер и писатель, организатор Марша памяти Бабиного Яра Евгений Городецкий в своем Facebook.

По его словам, вещи были найдены на чердаке дома на улице Лемковская во Львове.

"Номер дома мы не знаем, видимо, продавцу фотографий есть что скрывать. Но знаем, что дом находился на территории львовского гетто. Вблизи от Яновского концлагеря", - отметил писатель.

Вещи были спрятаны в песке, поэтому хорошо сохранились.

Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)

Во Львове на чердаке дома нашли более 100 вещей с еврейского гетто (фото: facebook.com/ewgeni.gorodetski)

Человек, который их обнаружил, выставлял на аукцион двумя частями с перерывом в несколько недель. Первую удалось приобрести за 35 тысяч гривен, а вторую коллекцию - за 10 тысяч (хотя сначала владелец предлагал представителям еврейской общины купить ее по цене 25 тысяч гривен).

Видео: представители еврейской общины передали всю львовскую коллекцию вещей с гетто в музей

Полная коллекция состоит из 100 различных документов: справки, письма, книги, карточки на продукты питания, рецепты, расписки об изъятии ценных вещей, сберегательные книжки, расстрельные или депортационные списки, повязки со звездой Давида и номерами, предметы культа.

Видео: во Львове обнаружили на чердаке дома более 100 предметов с еврейского гетто времен Второй мировой войны

Городецкий рассказал, что в коллекции масса фамилий, и родственников этих людей сейчас надо искать.

"Но самое страшное для меня лично - это белые вышитые детские воротнички и набор пуговиц (такая коробка была у моей бабушки). Я прикасался к ним руками и плакал. Их тоже взяли с собой. Как память", - добавил он.

Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)Во Львове нашли более 100 вещей с еврейского гетто в доме, вблизи которого был концлагерь (видео, фото)

Во Львове обнаружили более 100 личных вещей с еврейского гетто времен гитлеровской оккупации, и вся коллекция теперь в музее (фото: facebook.com/ewgeni.gorodetski)

Ранее мы писали о том, как в Киеве спасали евреев во время Холокоста.

Напомним, в мае 2021 года в Киеве в Бабьем Яру открыли синагогу Мемориального центра Холокоста "Место для размышлений".

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Львов Вторая мировая война
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