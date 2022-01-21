У Львові знайшли понад 100 речей з єврейського гетто в будинку, біля якого був концтабір (відео, фото)

У Львові в одному з будинків виявили масу особистих речі людей, які в роки Другої світової війни проживали на території єврейського гетто в місті, після чого новий їх власник виставив на аукціон, а активісти викупили та передали до Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Про це розповів блогер і письменник, організатор Маршу пам'яті Бабиного Яру Євген Городецький у своєму Facebook .

За його словами, речі були знайдені на горищі будинку на вулиці Лемківська у Львові.

"Номер будинку ми не знаємо, мабуть, продавцю фотографій є що приховувати. Але знаємо, що будинок знаходився на території львівського гетто. Поблизу від Янівського концтабору", - зазначив письменник.

Речі були заховані в піску, тому добре збереглися.

У Львові на горищі будинку знайшли понад 100 речей з єврейського гетто (фото: facebook.com/ewgeni.gorodetski)

Чоловік, який їх виявив, виставляв на аукціон двома частинами з перервою в кілька тижнів. Першу вдалося придбати за 35 тисяч гривень, а другу колекцію - за 10 тисяч (хоча спочатку власник пропонував представникам єврейської громади купити її за ціною 25 тисяч гривень).

Відео: представники єврейської громади передали всю львівську колекцію речей з гетто до музею

Повна колекція складається зі 100 різних документів: довідки, листи, книги, картки на продукти харчування, рецепти, розписки про вилучення цінних речей, ощадні книжки, розстрільні або депортаційні списки, пов'язки із зіркою Давида і номерами, предмети культу.

Відео: у Львові виявили на горищі будинку понад 100 предметів з єврейського гетто часів Другої світової війни

Городецький розповів, що в колекції маса прізвищ, і родичів цих людей зараз треба шукати.

"Але найстрашніше для мене особисто - це білі вишиті дитячі комірці та набір гудзиків (така коробка була у моєї бабусі). Я торкався до них руками і плакав. Їх теж взяли з собою. Як пам'ять", - додав він.

У Львові виявили понад 100 особистих речей з єврейського гетто часів гітлерівської окупації, і вся колекція тепер у музеї (фото: facebook.com/ewgeni.gorodetski)