Во Львове мужчина раздавал прохожим деньги "от Иисуса" и агитировал за "русский мир" (видео)

Во Львове мужчина раздавал деньги прохожим, называя себя сначала "Иисусом Христом", затем миллиардером, потом Денисом, а также "проповедником Бога". Такой перформанс местные жители могли наблюдать на протяжении двух дней около памятника Ивану Федорову в центре города.

Мужчина в течение нескольких часов предлагал людям крупные купюры, которые оказались не поддельными. Об этом передает ZAXID.NET.

Представление сопровождалось выступлениями и "проповедями" незнакомца. Мужчина в сопровождении женщины, которую он представлял своей супругой, принес колонку с микрофоном и рассказывал о целях своей миссии во Львове. Общался мужчина с прохожими на русском языке, говорил о своем бизнесе в Германии, который якобы продал и отправился в Украину помогать ее гражданам.

"Денис" также просил прохожих оставлять ему свои контакты и записывал потребности людей, обещая помочь в решении проблем.

Мужчина в своих выступлениях повторял тезы российской пропаганды о "русском мире". Он признавался в любви к президенту РФ Владимиру Путину, утверждал, что "Европа хочет купить Украину, чтобы сделать людей рабами", а "украинцы и россияне - один народ".

Стоит отметить, что на созданном 20 июля и зарегистрированном в РФ YouTube-канале "Легион 111" было опубликовано несколько десятков видео, среди которых есть и сцены раздачи "Денисом" денег во Львове.

Видео: Во Львове мужчина раздавал прохожим деньги и называл себя "проповедником Бога"

Как сообщалось, недавно львовяне избили любителя Путина за оскорбления ветеранов АТО.

Также мы писали о том, что ранее по украинским городам разбросали кошельки с деньгами и ловушкой.