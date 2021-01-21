Во Львове на мороз выбросили собаку, оставив с ней записку

Во Львове в лютый мороз люди увидели собаку, которая была привязана ко столбу. Животное находилось недалеко от торгового центра King Cross Leopolis. Как оказалось, четвероногого друга оставил в такой холод его хозяин. Также возле пса была найдена записка.

Как сообщается в Telegram-канале "Типичный Львов", в бумажном послании была указана кличка собаки - Звезда. Также мужчина написал, что собака отдается в хорошие руки.

В ролике показано, как животное лает возле столба, не понимая, зачем его выбросили умирать на мороз.

Во Львове выбросили собаку на мороз

Отметим, что дальнейшая судьба животного пока неизвестна.

Как мы ранее писали, в воскресенье, 17 декабря, в Шевченковском районе Киева мужчина избил своего щенка в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в доме на улице Бульварно-Кудрявской. Видео жестокого обращения с животным попало в сеть.

Также мы рассказывали, что в Киеве мужчина рискнул жизнью ради пса, провалившегося под лед. Хозяйка вызвала спасателей после нескольких попыток спасти своего питомца.