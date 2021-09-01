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У Львові молодого горе-водія оштрафували на 400 тисяч і забрали права на 80 років

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Львів, Середа 01 вересня 2021 23:02
У Львові молодого горе-водія оштрафували на 400 тисяч і забрали права на 80 років Фото: у Львові покарали злісного любителя п'яної їзди (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У Львові 24-річний водій став рекордсменом з їзди нетверезим або під дією наркотиків, і назбирав штрафів протягом пів року на загальну суму 397,8 тисячі гривень, але цифри можуть ще зрости, оскільки суди розглянули не всі матеріали його адміністративних справ.

Про це передає Zaxid.net.

Автомобіль у горе-водія вирішили конфіскувати, причому вже вдруге.

Також молоду людину позбавили прав на водіння в сукупності на 80 років.

Зазначається, що мешканець Львова Іван Панас ще в червні був заарештований на 15 діб за регулярне керування легковиком BMW 525 під наркотиками.

У 2019 році його 4 рази зупиняли за кермом в такому ж стані, а з початку 2021-го Іван попадався патрульним нетверезим ще 9 разів.

Як розповідав суддям невиправний порушник, авто BMW 525 належить його матері, а бере машину він бере без дозволу.

Додамо, що любитель п'яної їзди Іван абсолютно не платить штрафи й ігнорує рішення судів, але іноді приходить на засідання.

Примітно, що 17 червня в рішенні Шевченківського райсуду Львова йшлося і про арешт Панаса на 15 днів, і про конфіскацію "БеЕмВешки", але вже 2 липня чоловіка затримали "копи" під наркотичним сп'янінням в центрі міста за кермом BMW 525.

І ось крайнім рішенням суду 20 серпня чоловікові впаяли черговий штраф на 51 тисячу гривень, поповнивши його "колекцію", і прийняли друге рішення конфіскувати у порушника машину.

Раніше повідомлялося, що нещодавно юристи попередили водіїв про нову хитрість поліції щодо огляду на стан сп'яніння.

Нагадаємо, у березні в Україні сильно підвищилися штрафи за п'яне водіння.

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