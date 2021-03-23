Во Львове медики устроили акцию протеста и перекрыли дорогу: что случилось (видео)

Причиной недовольства врачей стало намерение городской власти выселить их из поликлиники (по адресу улица Мазепы, 25), которую отдали на баланс больницы скорой помощи и хотят забрать под еще одно отделение для лечения пациентов с COVID-19.

При этом медики поликлиники и жители прилегающего района настаивают, чтобы им оставили часть здания для семейных и профильных врачей, обслуживающих район, в котором проживает около 100 тысяч львовян.

Речь идет о большом 3-этажном здании, которое уже начали переоборудовать. В то же время городской совет хочет забрать еще и кабинеты семейных врачей (как утверждается, они обслуживают более 90% пациентов с коронавирусом, которые не нуждаются в госпитализации). Местные власти планируют переселить семейных врачей в отдельное смежное помещение, где, по словам мэра Львова Андрея Садового, завершают ремонт. Какой будет судьба профильных врачей - пока неизвестно.

Отметим, что некоторые местные жители также присоединились к акции медиков.

Сегодня состоялась встреча протестующих с представителями горсовета, во время которой обсуждали сложившуюся ситуацию. На место также прибыли правоохранители.

Во Львове медики поликлиники устроили акцию протеста (фото: zahid.espreso.tv)

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко во время беседы с медработниками поликлиники заверил, что госпиталь там развернут временно, передали в пресс-службе горсовета.

"Госпиталь здесь разворачивается, потому что есть близость к реанимации. Такие помещения выбирает специальная комиссия, которая обследовала, где есть близость к реанимации и где возможно подвести кислород. Эта комиссия обследовала все помещения, и принято такое решение. Большинство из помещений поликлиники были свободными, и это зафиксировала комиссия. Поликлиника здесь была, есть и будет. Решение о госпитале - временное... Помещение передано на баланс больницы скорой, чтобы физически быстро сделать необходимые ремонты. Единственное неудобство, которое может быть, это то, что семейные врачи будут в этом же здании, но в других кабинетах", - отметил чиновник.

Видео: Во Львове медики поликлиники на ул. Мазепы устроили акцию протеста