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Во Львове медики три месяца выхаживали крошечных двойняшек: один весил меньше килограмма

Автор: Татьяна Самарук

Во Львове в областном перинатальном центре чудом спасли двух малышек, которые родились преждевременно. Крошечных мальчиков выхаживали три месяца.

Об этом сообщили на странице медицинского учреждения.

Как спасали детей

В момент рождения мальчики Матвей и Максим весили только 950 и 1100 граммов.

Медики рассказали, что роженицу привезла скорая помощь в отделение патологии беременности. Безводный период первого ребенка в целом составил 22 дня. На 27 – 28 неделе беременности успешно провели кесарево сечение.

После операции детей немедленно перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных.

Отмечается, когда состояние более-менее стабилизировалось мальчиков направили в отделение постинтенсивного ухода новорожденных и выхаживания недоношенных детей.

Благодаря большому количеству усилий родителей и персонала Центра, малыши 15 февраля отправились домой. На сегодня их вес составляет 2270 и 2740 граммов.

Во Львове медики 3 месяца выхаживать маленьких двойняшек (facebook.com/ Львовский областной клинический перинатальный центр)

В комментариях пользователи благодарны медикам за их работу:

  • Видела тех малюток лично. Здоровья малышей и счастливой судьбы! А врачам - большая благодарность;
  • Низкий поклон врачам;
  • Очень хорошая новость. Здоровье детям;
  • Профессионалы. Здоровья деткам и успехов в работе медперсонала;
  • Дай Бог побольше таких "happy end".

Ранее мы сообщали, что под Львовом родились уникальные двойняшки. Отмечается, что дети появились на свет в разные дни в и разных местах.

Также мы писали, что в роддоме Первомайска приятный рекорд - появилась на свет девочка-"богатырь".

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медики