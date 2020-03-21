Во Львове массово вырубают лес, пока все на карантине

Карантин в Украине, который призван препятствовать распространению коронавируса, имеет не только положительные стороны, но и негативные. Так, самый богатый депутат Львовского городского совета Григорий Козловский решил вырубить весь лес возле Винниковского озера. Соответствующее видео опубликовала в соцсети Facebook Наталья Подлесная-Мацелюх.

"Еще два дня назад там был лес, по которому я гуляла, где проходило мое детство. И свежие пеньки свидетельствуют лишь о том, что на протяжении двух дней можна срубить то, что служило людям годами и десятилетиями", - указано в ролике. Наталья утверждает, что через день-два леса совсем не будет видно.

На этой территории должны обустроить лыжную трассу. Полиция выезжала на место происшествия, однако утверждает, что вырубка ведется законно, а Григорий Козловский заявляет, что компенсирует убытки.

В полиции неофициально подтвердили наличие лесорубочного билета от ГП "Львовское лесное хозяйство" на вырубку деревьев. Связаться с директором предприятия Юрием Синявским, чтобы узнать, когда и на какую именно вырубку предоставило разрешение предприятие не удалось, передает ZAXID.NET.

Карантин в Украине - во Львове массово вырубают лес (видео: facebook.com/Natalya Pidlisna-Matselyuh)

Подписчики были шокированы увиденным и считают, что подобные действия должны быть наказаны:

Мародер;

Козловский считает, что все должно делаться, как он пожелает;

Сделай возможность распространить;

Он планирует сделать канатную дорогу, уничтожая все на своем пути.

Карантин в Украине - во Львове массово вырубают лес (видео: facebook.com/Natalya Pidlisna-Matselyuh)

Напомним, что в Ровенской области группа лесорубов нанесла ущерб на 1 млн гривен.