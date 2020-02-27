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В Ровенской области группа лесорубов нанесла ущерб на 1 млн гривен

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 19:22
В Ровенской области группа лесорубов нанесла ущерб на 1 млн гривен
Фото: незаконная вырубка дуба (facebook.com/mvs.gov.ua)

Сумма ущерба достигает миллиона гривен

В Ровенской области правоохранители задержали местных жителей, которые организовали незаконную вырубку дуба на территории ландшафтного заказника местного значения "Пуща Водица". Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД на странице в Facebook.

Сообщается, что каждый участник преступной группировки отвечал за свое направление деятельности: организация незаконной вырубки древесины, подбор сотрудников и доставка их в Киев, транспортировка древесины на склад для хранения, а также до населенных пунктов, которые указывали клиенты.

"Реализовывали древесину по цене - 500 долларов за кубический метр. По предварительным данным, сумма ущерба достигает миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В Ровенской области группа лесорубов нанесла ущерб на 1 млн гривенФото: незаконная вырубка дуба (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, прокуратура Львовской области сообщила о подозрении бывшему председателю Жидачевской РГА и голове Ходоровской ОТГ, которым инкриминируют участие в схеме по вырубке лесов и присвоение древесины на 2 миллиона гривен.

Ранее в Житомирской области директор лесхоза допустил вырубку леса на 15 млн грн. Ему объявили подозрение. Главный лесничий лесохозяйственного предприятия допустил вырубку более 2 тысяч деревьев породы дуб, граб, ясень, сосна, а также составил и издал ряд поддельных официальных документов.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров объявил тотальный аудит лесхозов. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для проверок определили приоритетные области - Ровенская, Волынская, Черниговская, Сумская, Закарпатская и район Карпат.

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