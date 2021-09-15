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Во Львове маленький мальчик отдал все свои сбережения на лечение девочки: принес копилку с монетами

Автор: Тетяна Самарук

В Львове 3-летний мальчик отдал на лечение Виктории Полюги все свои сбережения, которая больна СМА.

Об этом сообщает zaxid.net.

Так, мальчик отдал больной на СМА Виктории 742 грн, которые он вместе с родителями накапливали на новую игрушку.

Как рассказала мать мальчика Лилия Некрасова, ее сын хотел новый трек Hot Wheels на день рождения и откладывал средства на игрушку.

"Бабушка сказала, что подарит этот трек ему на день рождения. Через месяц Олегу будет 4 года. Я предложила ему отдать эти деньги маленькой Виктории, и он согласился", - рассказала женщина.

Кроме того, она отметила, что рассказала сыну о том, что бывают больные дети и им нужно помогать. Тогда мальчик вместе с родителями принес в благотворительный фонд свою копилку с монетами и отдал ее.

Трехлетний львовянин отдал все свои сбережения девочке
(zaxid.net)

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