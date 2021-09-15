RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львові маленький хлопчик віддав усі свої заощадження на лікування дівчинки: приніс скарбничку із монетами

Автор: Тетяна Самарук

У Львові 3-річний хлопчик віддав на лікування Вікторії Полюги усі свої заощадження, яка хвора на СМА.

Про це повідомляє zaxid.net.

Так, хлопчик віддав хворій на СМА Вікторії 742 грн, які він разом із батьками накопичували на нову іграшку.

Як розповіла мати хлопчика Лілія Некрасова, її син хотів новий трек Hot Wheels на день народження та відкладав кошти на іграшку.

"Бабуся сказала, що подарує цей трек йому на день народження. Через місяць Олегу буде 4 роки. Я запропонувала йому віддати ці гроші маленькій Вікторії, й він погодився", - розповіла жінка.

Окрім того, вона зазначила, що розповіла сину про те, що бувають хворі діти та їм потрібно допомагати. Тоді хлопчик разом із батьками приніс у благодійний фонд свою скарбничку із монетами та віддав її.

Трирічний львів’янин віддав всі свої заощадження дівчинці
(zaxid.net)

Раніше ми повідомляли, що хлопчик з Одеси з рідкісним захворюванням отримав найдорожчий укол у світі.

Також ми писали, що зірки благають допомогти врятувати маленьку Алісу - дочку захисника України.

Читайте РБК-Україна в Google News
болезньсма