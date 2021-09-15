Во Львове маленький мальчик отдал все свои сбережения на лечение девочки: принес копилку с монетами
В Львове 3-летний мальчик отдал на лечение Виктории Полюги все свои сбережения, которая больна СМА.
Об этом сообщает zaxid.net.
Так, мальчик отдал больной на СМА Виктории 742 грн, которые он вместе с родителями накапливали на новую игрушку.
Как рассказала мать мальчика Лилия Некрасова, ее сын хотел новый трек Hot Wheels на день рождения и откладывал средства на игрушку.
"Бабушка сказала, что подарит этот трек ему на день рождения. Через месяц Олегу будет 4 года. Я предложила ему отдать эти деньги маленькой Виктории, и он согласился", - рассказала женщина.
Кроме того, она отметила, что рассказала сыну о том, что бывают больные дети и им нужно помогать. Тогда мальчик вместе с родителями принес в благотворительный фонд свою копилку с монетами и отдал ее.
Трехлетний львовянин отдал все свои сбережения девочке
(zaxid.net)
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