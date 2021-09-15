У Львові маленький хлопчик віддав усі свої заощадження на лікування дівчинки: приніс скарбничку із монетами

У Львові 3-річний хлопчик віддав на лікування Вікторії Полюги усі свої заощадження, яка хвора на СМА.

Так, хлопчик віддав хворій на СМА Вікторії 742 грн, які він разом із батьками накопичували на нову іграшку.

Як розповіла мати хлопчика Лілія Некрасова, її син хотів новий трек Hot Wheels на день народження та відкладав кошти на іграшку.

"Бабуся сказала, що подарує цей трек йому на день народження. Через місяць Олегу буде 4 роки. Я запропонувала йому віддати ці гроші маленькій Вікторії, й він погодився", - розповіла жінка.

Окрім того, вона зазначила, що розповіла сину про те, що бувають хворі діти та їм потрібно допомагати. Тоді хлопчик разом із батьками приніс у благодійний фонд свою скарбничку із монетами та віддав її.

Трирічний львів’янин віддав всі свої заощадження дівчинці

(zaxid.net)