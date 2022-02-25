UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львове и Хмельницком вводят комендантский час

Автор: Анна Шиканова

Во Львове вводят комендантский час. Передвижение граждан будет запрещено с 22:00 до 06:00.

Об этом сообщает Игорь Зинкевич.

"На Львовщине вводят комендантский час! Передвижение граждан будет ограничено с 22:00 до 06:00 утра. Для передвижения в ночное время вводят специальные попуски! Пропуски смогут получить работники военных администраций и объектов критической инфраструктуры! Перечень таких лиц формируют в ОГА и РГА", - сказано в сообщении.

Ранее Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий подписал приказ о введении комендантского часа с 25 февраля с 22.00 до 6.00 утра.

Что ждет нарушителей порядка

Комендантский патруль имеет право задержать человека и проверить документы, чтобы выяснить, может ли он находиться на улице в это время. Патруль также имеет право установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости комендантский патруль может проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан.

При умышленном сопротивлении может применить физическую силу или спецсредства.

Какие еще полномочия есть у коменданта/комендантского патруля

Патрульные могут задерживать и доставлять в отделения полиции лиц, совершивших или совершающих другие правонарушения, изымать орудия преступления.

Кроме пропусков, патрульные могут проверять и другие документы, чтобы подтвердить личность и законность пребывания в Украине.

Комендантские патрули могут использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям (кроме дипломатических).

В случае реальной угрозы для жизни и безопасности лиц комендант имеет право временно ограничивать пребывание, свободу передвижения, въезд/выезд (вход/выход) на территорию или с территории, где введен комендантский час.

Ранее мы сообщали о том, что комендантский час введен в большинстве городов Украины.

А также мы писали о том, как вести себя в зоне боевых действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Комендантский час