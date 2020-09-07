Во Львове девочка проглотила 36 магнитных шариков: ребенку сделали невероятную операцию

Во Львовской области двухлетняя девочка наглоталась магнитных шариков из конструктора. Родители поняли, что с ребенком что-то не так уже после того, как ее начало сильно тошнить.

Малышку доставили во Львовскую больницу Охматдет из Дрогобыча. Врачи сразу сделали девочке снимок и обнаружили, что девять шариков под воздействием магнитного поля создали цепь, а еще 27 – создали неправильный круг и попасть в кишечник просто не могли. Было принято решение оперировать ребенка немедленно, пишет издание Zaxid.net.

Малышка – третий ребенок в семье, ей 2 года и 7 месяцев. Родители ее оставили на попечение старших детей, которые видели, что первые шарики она проглотила еще 4 сентября. Они не рассказали родителям, так как боялись получить трепку за то, что не уследили за сестрой. В субботу девочка проглотила еще несколько шариков и ее начало тошнить. Вот тогда старшие дети и признались родителям о магнитных шариках.

"Девять шариков, которые ребенок проглотила в пятницу, создали цепочку, так как было сильное магнитное поле. И они прошли из желудка в тонкий кишечник. А те 27 магнитных шариков, которые девочка проглотила в субботу, создали неправильный круг и их нужно было немедленно достать. Шарики были диаметром 4 мм, вероятнее всего из какого-то конструктора", - рассказала хирург Охматдета Оксана Горбач.

Во Львове врачи спасли 2-летнюю девочку с 36 магнитными шариками в животе (Фото: zaxid.net)

Девочку прооперировали и на помощь позвали опытного врача-эндоскописта Олега Кочеркевича из Чернобыльской больницы. Как объяснили хирурги, достать эндоскопом можно было только те шарики, которые попали в желудок. Если они уйдут в кишечник, то там достать их почти нереально. Гарантий того, что они пройдут сквозь весь тракт без проблем – не было. Девочке сделали эндотрахеальный наркоз и попробовали достать шарики.

"Сначала на не удавалось. Шарики круглые, скользкие, соскакивали с эндоскопических петель, других приспособлений. Потом мы смогли достать все 27 шариков, одну за одной. Те, которые попали в кишечник – вышли естественным путем", - добавила хирург.

Она отметила, что для таких операций нужен невероятный опыт и умения, такие манипуляции очень опасны для жизни детей. Поэтому врач напомнила родителям, что нужно следить за маленькими детьми, которые тянут в рот все предметы и обязательно проверять, чем они играют.

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