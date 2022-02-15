Ученые выяснили, какая защита против Омикрона у людей, которые уже переболели COVID-19

Ученые провели исследования и выяснили, что иммунный ответ после перенесенного COVID-19 хуже защищает от штамма Омикрон, чем от предыдущих вариантов вируса.

Об этом пишет Reuters .

Ученые обнаружили, что естественная иммунная реакция эффективна против повторного заражения Омикроном лишь на 56%, а против заражения Дельтой – на 92%.

Ученые исследовали эффективность предварительного инфицирования коронавирусом в противодействии варианту Омикрон. Они проанализировали национальную базу данных по COVID-19 с начала пандемии.

Отмечается, что ранее природный иммунитет после перенесенной болезни COVID-19 был:

на 90,2% эффективным против повторного инфицирования Альфа штаммом;

на 85,7% эффективным против повторного инфицирования Бета штаммом;

на 92% эффективным против повторного инфицирования Дельта штаммом.

Насколько защищены люди против штамма Омикрон (freepik)

По словам ученых, в случае с Омикроном, перенесенная болезнь защищала от повторного заражения лишь на 56%. Также у людей, которые повторно заразились Омикроном, иммунный ответ после предыдущей болезни на 87,8% предотвращал тяжелые формы болезни.

Добавим, что вакцинация и соблюдение мер предосторожности, таких как избегание мест скопления людей, соблюдение дистанции и ношения масок, являются решающими для предотвращения распространения COVID-19.