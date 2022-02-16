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У Львові COVID-19 спричинив у 11-річної дівчинки параліч: відмовляли ноги і руки

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Львів, Середа 16 лютого 2022 15:55
У Львові COVID-19 спричинив у 11-річної дівчинки параліч: відмовляли ноги і руки У Львові COVID-19 спричинив у дівчинки параліч (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові після перенесеного коронавірусу у 11-річної дівчинки почали відмовляти руки й ноги.

Про це повідомляють у Дитячій лікарні Першого медоб’єднання Львова.

Як коронавірус вплинув на організм

11-річна Соломія зі Львова захворіла на COVID-19. Зазначається, що хворобу вона перенесла у легкій формі, із симптомів була лише втрата нюху та смаку. Однак, за кілька тижнів у неї з'явився сильний головний біль, затерпання та слабкість у ногах та руках. Також дівчинка не могла тримати навіть виделку.

Тому дитину терміново госпіталізували одразу в реанімацію Дитячої лікарні, де вона провела два тижні.

У Львові COVID-19 спричинив у 11-річної дівчинки параліч: відмовляли ноги і рукиУ Львові COVID-19 спричинив у 11-річної дівчинки параліч (facebook.com/1tmolviv)

Медики встановили у дівчини - гострий поперечний мієліт в шийному відділі хребта (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів.

За словами лікарів, це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, під час якого блискавично вражаються рухова та чутлива здатність.

Коронавірус запустив хибну роботу імунної системи й вона почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні, атакуючи свій же організм.

Стан дівчинки вдалося стабілізувати, два тижні вона пробула у реанімації й місяць у неврологічному відділенні. Дитині довелося заново вчитися сидіти та ходити

На щастя хвороба відступила, розвиток ускладнення призупинено, рухливість ніжок і ручок відновлено.

У Львові COVID-19 спричинив у 11-річної дівчинки параліч: відмовляли ноги і рукиУ Львові COVID-19 спричинив у 11-річної дівчинки параліч: відмовляли ноги і руки

У Львові COVID-19 спричинив у 11-річної дівчинки параліч (facebook.com/1tmolviv)

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