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В Польше ветер сорвал крышу со здания, погибли два человека

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 15:56
В Польше ветер сорвал крышу со здания, погибли два человека
Фото: место происшествия (pap.pl)

Ураган Забине унес жизни двух людей

Сегодня 10 февраля, в Польше погибли двое людей после того, как на горнолыжном курорте сильный ветер сорвал крышу проката лыжного снаряжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP.

На горнолыжном курорте Буковина-Татшаньская в результате порыва ветра упала крыша проката лыжного снаряжения, в результате чего женщина с дочерью погибли. Еще двоим пострадавшим медики продолжают оказывать помощь. Также сорванная крыша повредила припаркованные неподалеку автомобили

Накануне местные власти объявили предупреждение в связи с сильным ветром, а в понедельник в Татры пришел ураган Забине со скоростью ветра 100 км/ч, который до этого также нанес немалый ущерб Германии.

Напомним, аэропорт в немецком Франкфурте-на-Майне отменил почти 150 рейсов из-за мощного урагана "Забине", который 9 февраля охватил Германию.

Также, немецкие метеорологи сообщили, что 9 февраля мощный ураган "Забине" должен достичь территории Германии. Прогнозировалось, что порывы ветра будут достигать 100-175 километров в час. Ожидается, что ураган в стране сохранится до 11 февраля. Немецкие аэропорты и железная дорога предупреждали о возможных изменениях в работе.

Аэропорт Франкфурта отменил более 100 рейсов из-за урагана "Забине" На Германию надвигается мощный ураган
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