Во Львове 80-летняя бабушка подала милостыню кришнаитам: причина поступка заставит улыбнуться

"Во Львове увидели с друзьями совершенно сказочную историю. Бабушка возрастом 80+ подошла к группе молодых кришнаитов-тунеядцев и сунула им в ящик 20 гривен", - рассказал об увиденном блогер.

Отмечается, что старушка бросила в ящик кришнаитам 20 гривен. Также она объяснила и причину своего поступка, мол, они прекрасно играют.

Петров отметил, что вначале они не поверили своим глазам, ведь обычно подают милостыню как раз пожилым.

"Мы глазам своим не поверили, у нас же есть четкий стереотип, что все должно быть наоборот и молодые, здоровые мужчины должны давать деньги пожилым бабушкам. "Навіщо ви їм гроши дали?А я знаю? Файно грають!" - описал ситуацию Петров.

Во Львове бабушка подала милостыню кришнаитам

В комментариях пользователи написали, что бабушка приняла кришнаитов за музыкантов, которые прекрасно играют.