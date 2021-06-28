RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львові 80-річна бабуся подала милостиню кришнаїтам: причина вчинку змусить посміхнутися

Автор: Людмила Жукова

У Львові літня жінка подала милостиню кришнаїтам, які співали в центрі міста. Бабуся кинула їм в ящик 20 гривень.

Про це повідомив відомий блогер Володимир Петров на своїй Facebook-сторінці.

"У Львові побачили з друзями абсолютно казкову історію. Бабуся віком 80+ підійшла до групи молодих кришнаїтів-дармоїдів і сунула їм в ящик 20 гривень", - розповів про побачене блогер.

Відзначається, що старенька кинула в ящик кришнаїтам 20 гривень. Також вона пояснила і причину свого вчинку, мовляв, вони чудово грають.

Петров зазначив, що спочатку вони не повірили своїм очам, адже зазвичай подають милостиню якраз літнім.

"Ми очам своїм не повірили, у нас же є чіткий стереотип, що все повинно бути навпаки й молоді, здорові чоловіки повинні давати гроші літнім бабусям. "Навіщо ви їм гроші дали?А я знаю? Файно грають!"- описав ситуацію Петров.

У Львові бабуся подала милостиню кришнаїтам

У коментарях користувачі написали, що бабуся прийняла кришнаїтів за музикантів, які чудово грають.

  • Клас! Проймаюче серцезворушливо.
  • Бабуся сприйняла їх як за музикантів, що файно грають.
  • Та сама бабуся, у якої не вистачало на одну картоплину. Прийшов її час, машина дала в лінію, бабуся підняла бабла на максбеті, скупила в Ашані всю картоплю а здачу роздала кришнаітам. Винен президент.
  • Це як фінал хорошого фільму.

Як ми писали раніше, блаженна бабуся-жебрак з Києва виявилася вусатим мужиком.

Читайте РБК-Україна в Google News
бабушка