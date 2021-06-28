У Львові 80-річна бабуся подала милостиню кришнаїтам: причина вчинку змусить посміхнутися

"У Львові побачили з друзями абсолютно казкову історію. Бабуся віком 80+ підійшла до групи молодих кришнаїтів-дармоїдів і сунула їм в ящик 20 гривень", - розповів про побачене блогер.

Відзначається, що старенька кинула в ящик кришнаїтам 20 гривень. Також вона пояснила і причину свого вчинку, мовляв, вони чудово грають.

Петров зазначив, що спочатку вони не повірили своїм очам, адже зазвичай подають милостиню якраз літнім.

"Ми очам своїм не повірили, у нас же є чіткий стереотип, що все повинно бути навпаки й молоді, здорові чоловіки повинні давати гроші літнім бабусям. "Навіщо ви їм гроші дали?А я знаю? Файно грають!"- описав ситуацію Петров.

У Львові бабуся подала милостиню кришнаїтам

У коментарях користувачі написали, що бабуся прийняла кришнаїтів за музикантів, які чудово грають.