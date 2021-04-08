Львов может ослабить локдаун ради туристов и молодых родителей
Львов продлил сроки усиленного локдауна до 19 апреля. При этом на следующей неделе в городе планируют рассмотреть возможность частичного ослабления карантина.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Zaxid.net.
Что может начать работать?
- Начальная школа;
- Непродовольственные рынки;
- Летние площадки ресторанов и кафе.
По словам Садового, окончательные решения о возможном ослаблении карантина будут принимать во вторник, 13 апреля, по результатам мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 в городе.
Отметим, что по состоянию на 8 апреля коронавирусом во Львовской области заболели 113,4 тысяч жителей, из них 2,8 тысяч - умерли, а 83,5 тысяч вылечились.
Жесткий карантин во Львове начался с 19 марта. Из-за ограничений в городе закрыты рестораны, кафе, ТРЦ, учреждения культуры, школьников отправили на дистанционное обучение, а общественный транспорт работает в режиме спецперевозок.
Напомним, в Киеве нашли способ пользоваться транспортом без специального пропуска. Жители столицы говорят, что можно пользоваться пригородными электричками, билеты в которые начинаются от 13 гривен.
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