Львов может ослабить локдаун ради туристов и молодых родителей

Львов продлил сроки усиленного локдауна до 19 апреля. При этом на следующей неделе в городе планируют рассмотреть возможность частичного ослабления карантина.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает Zaxid.net .

Что может начать работать?

Начальная школа;

Непродовольственные рынки;

Летние площадки ресторанов и кафе.

По словам Садового, окончательные решения о возможном ослаблении карантина будут принимать во вторник, 13 апреля, по результатам мониторинга эпидемиологической ситуации по COVID-19 в городе.

Отметим, что по состоянию на 8 апреля коронавирусом во Львовской области заболели 113,4 тысяч жителей, из них 2,8 тысяч - умерли, а 83,5 тысяч вылечились.

Жесткий карантин во Львове начался с 19 марта. Из-за ограничений в городе закрыты рестораны, кафе, ТРЦ, учреждения культуры, школьников отправили на дистанционное обучение, а общественный транспорт работает в режиме спецперевозок.