Львівські студенти провели гучну вечірку під час жалоби за загиблими в Умані: чим завершився скандал (відео)

Деталі інциденту

Жінка опублікувала відео зі скандальної вечірки у Львові. На той момент у приміщенні "Будинку вчених", де провели вечірку, грала пісня "Highway to Hell". З англійської це означає "Дорога до пекла".

Депутатка назвала цю подію дивною, а вчинок студентів неприпустимим і таким, що не підтримується жодними моральними та етичними нормами.

"Важливо зрозуміти, що війна - це не тільки загроза безпеці та життю людей, але й дуже важке та емоційно напружена ситуація для всіх громадян. Такі дії як організація вечірки в цей час є не неповажними до ситуації, що призвело до негативних наслідків для університетської спільноти та місцевих жителів", - зазначила вона.

А ще поцікавилася, чи усвідомлюють студенти всі наслідки та відповідальність за скоєний вчинок.

Реакція адміністрації

Директор Будинку вчених Василь Мастикаш підтвердив, що вечірка справді проходила, і її ціллю було зібрати гроші на ЗСУ.

"До мене звернувся голова громадської організації УКУ Іван Шевчик щодо проведення благодійного вечора для збору коштів для Збройних сил України. Ту вечірку вирішили організувати в стилі "Hollywood". Ну молодь є молодь, без музики, без того не обходиться, відповідно вони її провели в суботу", - сказав він у коментарі "Суспільному".

А ще директор додав, що "нічого такого не сталося", адже захід провели та гроші зібрали.

Що сказали самі студенти

Пізніше з'явилася відповідь і самої громадської організації УКУ "Кавалєрки". За словами представників, вони завжди ставлять перед собою мету допомогти ЗСУ. Крім того, перепросили за скоєний вчинок.

"Наша команда щиро просить вибачення. Ми не врахували, що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Ми усвідомлюємо, що цей формат в цих обставинах був не на часі. Ми врахуємо всі зауваги та надалі продовжимо шукати нові шляхи для забезпечення фінансової допомоги нашому війську", - написали вони на своїй сторінці в Instagram.

Куди студенти спрямували кошти з вечірки (фото: instagram.com/kavalerka_ucu)

А також додали, що за час повномасштабної війни студентська організація зібрала 227 000 гривень на потреби ЗСУ.