Львовские студенты провели громкую вечеринку во время траура по погибшим в Умани: чем завершился скандал (видео)

Детали инцидента

Женщина опубликовала видео со скандальной вечеринки во Львове. На тот момент в помещении "Дома ученых", где провели вечеринку, играла песня "Highway to Hell". С английского это означает "Дорога в ад".

Депутат назвала это событие странным, а поступок студентов недопустимым и не поддерживаемым никакими моральными и нравственными нормами.

«Важно понять, что война - это не только угроза безопасности и жизни людей, но и очень тяжелая и эмоционально напряженная ситуация для всех граждан и местных жителей", - отметила она.

А еще поинтересовалась, осознают ли студенты все последствия и ответственность за совершенный поступок.

Реакция администрации

Директор Дома ученых Василий Мастикаш подтвердил, что вечеринка действительно проходила, и ее целью было собрать деньги на ВСУ.

"Ко мне обратился председатель общественной организации УКУ Иван Шевчик о проведении благотворительного вечера для сбора средств для Вооруженных сил Украины. Ту вечеринку решили организовать в стиле "Hollywood". Ну молодежь есть молодежь, без музыки, без того не обходится, соответственно они ее провели в субботу", - сказал он в комментарии "Суспільному".

А еще директор добавил, что "ничего такого не произошло", ведь мероприятие провели и деньги собрали.

Что сказали сами студенты

Позже появился ответ и самой общественной организации УКУ "Кавалерки". По словам представителей, они всегда ставят перед собой цель помочь ВСУ. Кроме того, извинились за совершенный поступок.

"Наша команда искренне просит прощения. Мы не учли, что накануне был объявлен траур по погибшим в Умани. Мы осознаем, что этот формат в этих обстоятельствах был не ко времени. Мы учтем все замечания и в дальнейшем продолжим искать новые пути для обеспечения финансовой помощи нашему войску", - написали они на своей странице в Instagram.

Куда студенты направили деньги с вечеринки (фото: instagram.com/kavalerka_ucu)

А также добавили, что за время полномасштабной войны студенческая организация собрала 227 000 гривен на нужды ВСУ.