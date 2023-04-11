Львівські медики виявили випадок рідкісного захворювання, яке спричиняють стрічкові черв'яки

У Львівські області медики зареєстрували випадок ехінококозу печінки у дорослої людини - рідкісного паразитарного захворювання, яке спричиняють стрічкові черв'яки. Пацієнтку з утворенням у правій частині печінки до 5 см госпіталізували та прооперували.

Про це 11 квітня передали на сайті Львівського обласного центру контролю та профілактики захворювань МОЗ України.

Як поінформували медики, до хірургічного відділення у березні надійшла жінка, яка скаржилася на тиснення та біль у правому підребер'ї. Було проведено УЗД-діагностику, і так виявили утворення до 5 см, картину ехінококової кісти печінки.

Лікарі провели оперативне втручання, після чого вміст кісти направили до паразитологічної лабораторії Львівського облцентру контролю та профілактики хвороби.

"Після проведеного лабораторного дослідження вмісту кісти було підтверджено діагноз: "Ехінококова кіста печінки". У результаті проведеного епідеміологічного розслідування встановлено, що у домашньому осередку наявний собака, що міг бути джерелом інфікування", - йдеться в публікації.

Як передається ехінококоз

Збудником паразитарного захворювання ехінококоз є стрічкові черв'яки (Echinococcus). Людина може "підчепити" паразита від заражених тварин, частіше переносниками ехінокока є собаки.

Зараження ж є наслідком недотримання правил особистої гігієни.

Так, інфікування людини відбувається при споживанні овочів, ягід, води, забруднених виділеннями хижаків, містять яйця гельмінта.

У разі ехінококозу, важкого хронічного гельмінтозу, у хворих у печінці, легенях та інших органах утворюються кісти. З моменту зараження до прояву захворювання може пройти від 2-4 місяців до 5-15 років.

Симптоми

З моменту зараження і до прояву симптомів єдиною ознакою може бути кропив'янка.

При цьому у внутрішніх органах на цей час починають утворюватися патологічні порожнини з рідиною всередині. Коли такі кісти досягають великих розмірів, людина починає відчувати дискомфорт.

При локалізації кісти в печінці першими ознаками можуть бути тяжкість і біль у правому підребер'ї, збільшення розмірів живота, виникає жовтяниця, при легеневій локалізації виникають болі в грудній клітці, кашель нерідко з кров'янистим мокротинням, починається лихоманка.

Хто в зоні ризику

Медики звертають увагу, що ехінококоз може захворіти будь-яка людина, оскільки імунітету проти цієї хвороби немає.

Статистика показує, що загальна частота ехінококозу становить від 1 до 220 випадків на 100 тисяч населення.

Сильно ризикують захворіти люди, які тісно контактують з домашніми тваринами, насамперед із собаками.

При цьому хвора людина для навколишніх небезпеки не становить.

Яке лікування

"Єдиним радикальним методом лікування ехінококозу є оперативний, під час якого з печінки або легенів видаляється паразитарна кіста, в подальшому уражені тканини відновлюються", - кажуть лікарі.

Також медики відзначають, що медикаментозна терапія при ехінококозі до операції малоефективна через наявність навколо кісти щільної капсули, крізь яку ліки до паразита не потрапляють.

Хворі на ехінококоз підлягають диспансерному нагляду після операції протягом 8-10 років з обстеженням 3 рази на перший рік, надалі - 1-2 рази на рік.

Хворі на неоперабельні форми обстежуються в стаціонарі або амбулаторно за клінічними показниками, на диспансерному обліку знаходяться довічно.

Як запобігти зараженню ехінококами: