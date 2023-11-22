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"Історія не цікавить": молодь у Львові шокувала рівнем знань про Революцію Гідності (відео)

Львівська молодь обурила українців тим, що мало знає про Революцію Гідності (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Львові провели опитування до десятої річниці початку Революції Гідності. Молодь запитали про причини протестів та розстріли на Майдані. Значна частина респондентів геть нічого не змогла розповісти про ці трагічні події.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на канал "Говорить великий Львів" у YouTube.

Які відповіді обурили українців

Журналістка запитувала молодь про те, чи знають вони, що на Майдані під час Революції Гідності загинуло багато студентів. На це одна дівчина відповіла, що "Щось таке чула". Інша розповіла, що нічого не знає про ті події або що не пам'ятає, бо з історії це проходили давно. А часу, щоб цим поцікавитись, не було.

У відповідь на ці питання, один хлопець заявив, що тепер він точно поцікавиться подіями Революції Гідності.

Наголосимо також, що серед опитаних було також чимало тих, хто детально розповів про трагічні події на Майдані під час Революції Гідності.

 

Як українці реагують на це відео

Більшість українців обурюються тим, як молодь так мало знає про трагічні події на Майдані. Дехто у цьому звинувачує школу та низький рівень викладання історії. Дехто вважає, що у цьому винні батьки, адже з відео випливає, що вони не розповідали нічого своїм дітям про Революцію Гідності.

Варто зауважити, що журналістка опитувала зовсім юних львів'ян - декому на вигляд не більше 18 років. Відповідно, коли була Революція Гідності, вони були ще зовсім дітьми. 

Коментарі під відео на каналі "Говорить великий Львів" (скриншот)

Раніше ми детально розповідали про історію Революції Гідності та дня її вшанування.

Читайте також про те, що Подоляк різко відповів Маску щодо його заяви про Революцію Гідності.

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ЛьвівМайдан