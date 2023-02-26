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Подоляк - Маску, який назвав Революцію Гідності "переворотом": не читайте російські газети

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Київ, Неділя 26 лютого 2023 14:32
Подоляк - Маску, який назвав Революцію Гідності "переворотом": не читайте російські газети Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Американський бізнесмен і засновник SpaceX Ілон Маск знову скандалився заявою про Україну, назвавши "переворотом" Революцію Гідності. В Офісі президента різко відповіли американцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Ці вибори, можливо, були сумнівними, але немає жодних сумнівів у тому, що переворот справді був", - написав Маск у Twitter.

Реакція Подоляка

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що події на Майдані 2014 року не можна називати "переворотом". Водночас він порадив американському бізнесмену не читати російську пропаганду.

"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілон Маск. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", - відповів Подоляк.

Нагадаємо, восени минулого року Ілон Маск потрапив у низку скандалів через Україну. Зокрема, він поставив під сумнів територіальну цілісність України і запропонував провести на окупованих територіях нові "референдуми".

Крім того, раніше Маск заявив про "малоймовірну перемогу" України над Росією.

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Майдан Офіс президента Илон Маск
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