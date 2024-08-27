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Львів’янин побив рекорд Вірастюка на змаганнях серед ветеранів: як це було (відео і фото)

Під Львовом пройшли змагання серед ветеранів війни (фото: BESTRONG GAMES)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Сокільники біля Львова днями відбулися всеукраїнські адаптивні змагання серед ветеранів війни BESTRONG GAMES, на яких було установлено новий національний рекорд, що до цього належав Василю Вірастюку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про змагання, а також показує яскраві фото і відео з турніру ветеранів-силачів.

Як пройшли змагання BESTRONG GAMES

Подія була організована на стадіоні "Сокіл" в знак поваги та шани до заслуг і відваги українських захисників.

Пріоритет організатори надавали тим учасникам, які зазнали травм внаслідок бойових дій. 

115 ветеранів війни з різних куточків України (були представлені Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Донецьк, Ковель) змагалися у 17-ти спортивних дисциплінах: адаптивний бокс, пауерліфтинг, жим штанги лежачи, жим двох гирь сидячи, ривок гирі однією рукою (24 кг), стрільба з лука, настільний теніс, веслування на тренажері, підйом штанги на біцепс двома та однією рукою, армреслінг (стоячи та сидячи), армліфтинг та інші. 

Змагання серед ветеранів-силачів відбулися біля Львова (фото: BESTRONG GAMES)

Також того дня під час богатирського шоу був встановлений новий рекорд України у вправі лог-ліфт (підйом колоди).

Так, новий національний рекорд з цієї дисципліни встановив львівський стронгмен Олег Пилипяк, який осилив колоду вагою 205 кг! Попередній рекорд України належав силачу Василю Вірастюку, який підняв свого часу 200-кілограму колоду. 

 

Зазначимо, що також того дня відбулися Всеукраїнські богатирські змагання для дітей військовослужбовців "Котигорошко", у яких взяли участь 40 юних атлетів. 

В Україні дуже сильні діти (фото: BESTRONG GAMES)

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