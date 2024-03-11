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Збірна України завоювала 34 медалі на змаганнях ветеранів у США

Лас-Вегас, Понеділок 11 березня 2024 11:27
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Збірна України завоювала 34 медалі на змаганнях ветеранів у США Фото: Українські медалісти ігор ветеранів за океаном (facebook.com/mva.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Українська національна збірна здобула понад три десятки нагород на змаганнях United States Air Force Trials 2024 в американському Лас-Вегасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал Мінветеранів.

На міжнародні спортивні змагання серед поранених військовослужбовців і ветеранів війни поїхали 30 українців. У перші дні United States Air Force Trials 2024 вони вибороли 20 золотих медалей у різних видах програми.

Українські ветерани змагаються в 11-ти адаптивних видах спорту. Наразі найкраще справи йдуть в плаванні, де вони здобули 26 нагород, зокрема 15 золотих. Ще по одному "золоту" українці вибороли у волейболі сидячи та велоспорті, а ще шість золотих і срібних медалей – у пауерліфтингу.

"Спорт – це насамперед дисципліна. І це зона комфорту для усіх військових. Спорт не має межі, ти щоразу задаєш собі нову ціль і, перемагаючи себе та суперників, отримуєш впевненість та віру в себе. Спорт – це тяжко, некомфортно, іноді боляче, але кожен крок, постріл, сантиметр, чи кілограм наближає пораненого воїна від "Я не можу" до “Я можу все!" – розповіла головна тренерка команди Олена Яновська.

За її словами, найбільше досягнення – нове прийняття себе підопічними. Зокрема, один зі спортсменів зізнався Яновській, що повернув собі відчуття, "яке було за мить до поранення". "А для тренера таке відчуття підопічного – найкраща винагорода", – резюмувала вона.

Фото: Українські герої на американській землі (facebook.com/mva.gov.ua)

До слова, раніше розібрали процес отримання ветеранами житла чи компенсації за нього.

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