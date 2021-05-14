На "Льва Толстого" разогнали торговцев цветами: таким чистым этот переход вы не видели!
В рамках массовой зачистки МАФов в Киеве добрались и до перехода на станции метро "Площадь Льва Толстого". Он славится большим скоплением торговцев цветами. Теперь букет в подземке купить не получится.
Фото появились в Facebook Киев Оперативный.
На кадрах видно, что коммунальщики работают активно, очищая "цветущий" переход от пахучих рядов с розами, тюльпанами, а ныне - сезонной сиренью.
"А теперь и до Льва Толстого добрались. Кайф же. Или нет?" - подписаны кадры.
Фото: В Киеве на Льва Толстого убирают МАФы с цветами (facebook.com/KyivOperativ)
Так выглядел знаменитый "цветочный" переход ранее. Такой концентрации торговцев цветами не было ни на какой другой станции метро.
Фото: Цветы в метро "Площадь Льва Толстого" (gloss.ua)
Пользователи сети поддерживают инициативу по снесению малых архитектурных форм, уродующих лицо столицы.
"На Позняках тоже надо, сегодня проходил - труселя колготки и так далее", - пишут в комментариях.
Ранее МАФы без предупреждения убрали в переходах около станций метро "Арсенальная" и "Лыбидская".
Отметим, что предприниматели без боя не сдаются, из-за чего время от времени возникают столкновения с правоохранителями. Недавно, после демонтажа МАФов в Днепровском районе Киева задержаны 14 человек.