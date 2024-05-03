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У Луцьку померло немовля. Мати заморила голодом власну дитину

Луцьк, П'ятниця 03 травня 2024 13:45
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У Луцьку померло немовля. Мати заморила голодом власну дитину У Луцьку мати заморила голодом свою дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Луцьку матір заморила голодом власну доньку. Півторамісячне немовля померло.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.

Деталі трагедії у Луцьку

За даними слідства, матір не годувала дитину і саме це, за висновком судмедекспертів, і спричинило смерть дівчинки. Жінці за фактом загибелі доньки оголосили підозру.

Зазначається, що трагедія сталася в одному з будинків, де подружжя винаймало квартиру.

Матері 18 років, батькові дитини 19. Малятко народилося доношеним, кажуть лікарі.

За словами сусідів, подружжя майже не з ким не спілкувалося. Про те, що у них дитина, вони дізналися, коли побачили дівчину з візочком біля будинку.

Про загибель маленької Поліни поліцію повідомив 19-річний батько.

Судмедексперти повідомили, що смерть спричинило недостатнє харчування дитини.

"Мати навмисно не годувала дитину", - розказали судмедексперти.

Дівчинка була на грудному вигодовуванні. Батьки відмовляються коментувати смерть немовляти.

Матері дівчинки "світить" до п'яти років за гратами.

Нагадаємо, педіатр розповіла, який одяг не варто купувати новонародженим.

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