У Луцьку в квартирі "оселилося" 30 незвичайних тварин, поки власників не було вдома

У місті Луцьк Волинської області у квартирі виявили близько трьох десятків кажанів. Вони залетіли в помешкання, коли власників не було, а вікна були відчиненими.

Про це повідомили на сторінці управління ДСНС України в Facebook .

Що зробили з тваринами

Інцидент стався ввечері 21 серпня у квартирі на проспекті Соборності.

Щоб звільнити квартиру від непроханих гостей, власникам довелося викликати рятувальників. Там спеціалісти виявили близько трьох десятків кажанів.

"О 22:08 до місця події спрямували працівників групи рятувальних робіт", - йдеться в повідомленні.

Припускають, що тварини оселили квартиру, в якій кілька днів поспіль нікого не було, але вікна були відчинені. Тварини спали на шторах і тюлі, або звисаючи зі стіни.

Рятувальники обережно виловили кажанів і переконавшись, що вони неушкоджені, випустили їх на вулицю.

"Лише тоді люди повернулися до своєї квартири й, оглянувши кожен закуток і зачинивши вікна, зітхнули з полегшенням", - зазначили в ДСНС.

У Луцьку в квартирі виявили кажанів (фото: facebook.com/dsnsVol)

Чи небезпечні для людей кажани?

Кажани мають специфічний імунітет і можуть бути носіями багатьох вірусів. Однак серед них мало вірусів, небезпечних для людей.

Наприклад, людині може загрожувати вірус сказу, але тільки при тісному контакті.

Щоб уникнути зараження, потрібно користуватися щільними рукавичками при будь-якій взаємодії з рукокрилими.

Також кажани приносять величезну користь як людині, і природі. Комахоїдні кажани знищують велику кількість мух та садових шкідників. До того ж вони ведуть нічний спосіб життя і можуть полювати на тих комах, яких не помічають птахи.