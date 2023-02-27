У Луцьку доктор наук у виші проводить лекції російською мовою, хоча студенти бунтують: деталі скандалу

Студенти відмовляються ходити на пари

Зокрема студенти Волинського університету імені Лесі Українки не хочуть ходити на лекції доктора наук Луїзи Оляндер, оскільки вона веде пари російською. Молоді люди звернулися до керівництва факультету та попросили вплинути на викладача.

Декан факультету Лілія Лавринович відповіла на скаргу студентів. Вона розповіла, що Луїза Оляндер намагається говорити українською мовою, але не все і завжди у неї виходить. Справа в тому, що сама викладач народилася у Росії.

За словами Лілії Лавринович, цього року у викладачки завершується контракт, і продовжувати його не будуть. Тому просять студентів порозумітися з нею. Якщо цього зробити не вдасться, будуть шукати інші шляхи вирішення питання.

Луїза Оляндер – доктор наук (фото: wiki.vnu.edu.ua)

Що відомо про Луїзу Оляндер

Луїза Костянтинівна Оляндер – народилася у Хабаровську, Росія. Нині їй 91 рік. Вищу освіту здобула в Ленінградському педінституті, працювала вчителем російської мови та літератури у школах-інтернатах Тамбова та Воронежа. Аспірантуру закінчувала в Орловському педінституті, а кандидатську та докторську дисертацію захищала у Москві.

У Волинському національному університеті працює з 1966 року. Спочатку вона була завкафедрою російської та зарубіжної літератури, а з 2006 року – очолювала певний час кафедру польської філології, професор кафедри полоністики та перекладу.