Под Луцком нашли пропавшего неделю назад мужчину: поехал на дачу отдохнуть от людей

Так, об исчезновении 36-летнего жителя Луцка стало известно 29 ноября, а официально в розыск полиция его объявила 3 декабря.

Отмечается, что своему отцу перед исчезновением он объяснил, что хочет попытаться пожить вне цивилизации. Поэтому он взял палатку, ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Уже через неделю 36-летнего мужчину нашли живым и невредимым. Он вернулся на дачу в село Гаразджа под Луцком.

Там его заметили соседи, которые и сообщили в полицию.

Под Луцком нашли мужчину, который решил отдохнуть от цивилизации (facebook.com/policevolyn)