Под Луцком экс-депутат с мужем совершили дерзкое разбойное нападение (видео)

Под Луцком бывший депутат Ровенского райсовета вместе с мужем совершили разбойное нападение на мужчину с целью ограбления. Супруги тяжело ранили жителя села Тарасово в его же доме, после чего прихватили ценности и скрылись.
Впрочем, злоумышленников удалось вычислить и задержать в тот же вечер. Об этом 6 января передает ТРК "Ровно 1".
Отмечается, что злоумышленники 3 января пришли к своей жертве под предлогом покупателей. К владельцу дома они применили слезоточивый газ и ударили несколько раз ножом.
Мужчине удалось спастись только чудом, и сейчас пострадавший находится в Луцкой городской больнице с диагнозом множественные колото-резаные раны левого бедра. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Как рассказал Николай, он смог забрать нож у преступников, когда на него напали. Также житель села Тарасово Луцкого района нанес нападавшему удар ногой, после чего вышли соседи и подняли шум. Злоумышленники поспешили скрыться.
Полиция задержала обоих нападавших в одной из квартир в Ровно.
По информации журналистов из собственных источников, женщина ранее была депутатом Ровенского районного совета 7 созыва. Отмечается, что ничего плохого там о ней сказать не могли.
На местных выборах женщина баллотировалась на председателя сельского совета в Ровенском районе, но не прошла.
Также стало известно, что супруг экс-депутата ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.
Сейчас задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
Видео: Под Луцком экс-депутат с мужем совершили разбойное нападение
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