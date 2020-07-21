В Луцке захвачен автобус с заложниками: террорист сделал заявление и грозит всех взорвать

В центре Луцка неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. Террорист грозит всех взорвать, у него есть оружие и взрывчатка. А накануне в соцсетях мужчина сделал короткое заявление с автоматом в руках.

Так, правоохранители сообщают в Telegram "Департамент карного розшуку", что рейсовый автобус "Берестечко-Красиловка" (в нем около 20 заложников) припаркован в центре города. Территорию окружил спецназ, в городе объявлен план "Заложник".

"Ситуация под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, ведь слышали звук, похожий на выстрел", - объяснил начальник ГУ НП у Волынской области Юрий Крошко, пишет "Конкурент".

Захваченный автобус стоит в центре Луцка (фото: konkurent.ua)

Кроме того террорист заявляет, что в городе есть еще один автобус с заложниками. Также говорят о заминированных объектах в городе. Сейчас взрывотехники проверяют территорию вокруг.

Об захвате автобуса сам террорист сообщил в полицию 21 июля. Он заявил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Никаких требований он не предъявляет, лишь заявляет про какое-то общее неудовлетворение какой-то "системой". Пока что о пострадавших ничего не известно. На данный момент сообщается лишь, что одно из окон автобуса разбито.

В Луцке террорист захватил автобус (видео: facebook.com)

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