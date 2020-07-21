ru
ua

У Луцьку захоплено автобус із заручниками: терорист зробив заяву і загрожує всіх підірвати

Автор: Світлана Мащенко

У центрі Луцька озброєний терорист захопив автобус з пасажирами

У центрі Луцька невідомий чоловік захопив автобус із заручниками. Терорист загрожує підірвати всіх, у нього є зброя і вибухівка. А напередодні в соцмережах чоловік зробив коротку заяву з автоматом в руках.

Так, правоохоронці повідомляють в Telegram "Департамент карного розшуку", що рейсовий автобус "Берестечко-Красилівка" (у ньому приблизно 20 заручників) припаркований в центрі міста. Територію оточив спецназ, в місті оголошено план "Заручник".

"Ситуація під контролем. Центр міста перекритий, намагаємося не допустити туди цивільних людей, щоб ніхто не постраждав. Лучан та гостей просять ставитися з розумінням, не підходити близько, адже чули звук, схожий на постріл", - пояснив начальник ГУ НП у Волинській області Юрій Крошко, пише "Конкурент".

Захоплений автобус стоїть у центрі Луцька (фото: konkurent.ua)

Крім того терорист заявляє, що в місті є ще один автобус із заручниками. Також говорять про заміновані об'єкти в місті. Зараз вибухотехніки перевіряють територію навколо.

Про захоплення автобуса сам терорист повідомив в поліцію 21 липня. Він заявив, що у нього є гранати і інша автоматична зброя.

Популярні новини

Ніяких вимог він не пред'являє, лише заявляє про якесь загальне незадоволення якоюсь "системою". Поки що про постраждалих нічого не відомо. На даний момент повідомляється лише, що одне з вікон автобуса розбито.

В Луцьку терорист захопив автобус (відео: YouTube/Департамент карного розшуку)

Раніше ми писали, що Путіна хотіли убити. Молодого "терориста" затримали.

Також повідомлялося, що з'явилося відео з закладником "бомби" у торговельному центрі Києва.

Прогноз погоди
► Івано-Франківську область накрило градом: вулиці перетворилися на річки ► У поліції з'явилися нові повноваження: що світить водіям
Читати всі новини