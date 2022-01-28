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В Луцке из-за взрыва калорифера парень попал в реанимацию: что привело к ЧП

Автор: Владимир Костырин

В Луцке в квартире жилого дома взорвался обогреватель, в результате чего пострадал 17-летний парень, который в этот момент находился рядом с калорифером. Молодого человека с травмами госпитализировали и поместили в реанимацию.

Об этом 28 января передает ИА "Волынские Новости".

Само происшествие случилось в одном из домов на улице Софии Ковалевской еще во вторник.

Житель квартиры, где произошел взрыв обогревателя, забрали на "скорой" в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

Как рассказали местным журналистам представители полиции Волынской области, парень накрыл включенный обогреватель одеялом, чтобы согреться. Так калорифер сильно нагрелся, и вследствие этого устройство взорвалось.

Также уточняется, что возле обогревателя стоял баллон с пеной, который тоже разорвался из-за высокой температуры.

Правоохранители зарегистрировали ведомости о ЧП, детали и обстоятельства віясняются.

Напомним, недавно в Киеве водитель решил прогреть машину, разместив тепловентилятор под капотом, и в результате полностью сжег авто.

Ранее сообщалось, что под Винницей дешевый обогреватель спровоцировал пожар, который унес жизни 2 детей - малышей мама оставила одних в доме, а сама отправилась в магазин.

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ЛуцкВзрыв