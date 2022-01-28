У Луцьку через вибух калорифера хлопець потрапив до реанімації: що призвело до НП

Сама подія трапилася в одному з будинків на вулиці Софії Ковалевської ще у вівторок.

Мешканець квартири, де стався вибух обігрівача, забрали на "швидкій" до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Як розповіли місцевим журналістам представники поліції Волинської області, хлопець накрив включений обігрівач ковдрою, щоб зігрітися. Тож калорифер сильно нагрівся, і внаслідок цього пристрій вибухнув.

Також уточнюється, що біля обігрівача стояв балон з піною, який теж розірвався через високу температуру.

Правоохоронці зареєстрували відомості про НП, деталі та обставини з'ясовуються.