В Луцке умерла 8-летняя девочка: родители накормили каштанами?

Известно, что ребенок поступил в Волынскую областную детскую больницу 21 октября с признаками отравления. Врачи боролись за ее жизнь неделю, но, к сожалению, 28-го числа девочка умерла.

Как установили медики на месте, ребенок за несколько дней до такого состояния употреблял каштаны, предварительно сообщается, что съедобные. После того ребенок не ел ничего, лишь пил воду.

Когда девочку привезли в больницу, в приемном отделении она потеряла сознание и была госпитализирована в реанимационное отделение.

По словам гендиректора КП "Волынское областное детское территориальное медицинское объединение" по хирургической работе Игоря Дородных, родители долгое время занимались самолечением, и ребенок поступил уже в крайне тяжелом состоянии.

Как отличить съедобный каштан от несъедобного

Каштан съедобный свежий - это плод дерева из семейства буковых, произрастающего в субтропических и умеренных широтах нашего полушария. Особенно много съедобных каштанов в Греции и на Балканах.

А в наших широтах больше распространен декоративный конский каштан, употреблять который в пищу нельзя, так как он ядовит, вплоть до летального исхода.

Ниже на фото съедобные и несъедобные каштаны.

Коллаж РБК-Украина