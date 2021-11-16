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В Луцке ученикам сразу нескольких школ на онлайн-уроках показали видео для взрослых

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Луцк, Вторник 16 ноября 2021 17:19
В Луцке ученикам сразу нескольких школ на онлайн-уроках показали видео для взрослых Фото: в Луцке вспыхнул скандал из-за видео 18+ во время онлайн-обучения школьников (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Луцке ученикам сразу нескольких школ во время онлайн-обучения стали показывать видео для взрослых. Кроме того, уроки прерывались появлением на экранах посторонних людей, которые смеялись и грубиянили. По факту инцидентов руководство образовательных учреждений обратилось в киберполицию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кадры с "клубничкой" появилось на уроках у пятиклассников, шокировав детей и переполошив их родителей. В Департаменте образования подтвердили, что такое происходило одновременно в разных школах.

Как оказалось, злоумышленники использовали данные (ники) учеников, чтобы подключиться к проведению онлайн-уроков.

Как такое могло произойти, сейчас выясняется.

По мнению программистов, тут возможны два сценария. В частности, могло быть определенное вредоносное программное обеспечение (троянский вирус), которое и слило такую информацию в сеть, объяснил программист Андрей Божко.

Другой вариант предполагает, что это было сделано пользователем, который умышленно раздал эти аккаунты.

Пока продолжается расследование случаев проникновения в школьные платформы, родители учеников всерьез обеспокоены, ведь нет гарантий, что специфический контент снова не будет появляться перед глазами у детей во время онлайн-обучения.

Ранее сообщалось, что под Винницей учительница закрутила роман с учеником, и парочку "застукали" во время любовных утех.

Напомним также, недавно омбудсмен Людмила Денисова заявила, что карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса не должны влиять на обеспечения права детей на качественное образование - потому она просит пересмотреть решение о дистанционном обучении в школах Украины.

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