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Омбудсмен просит пересмотреть решение о дистанционке в школах

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Украина, Четверг 11 ноября 2021 11:03
Омбудсмен просит пересмотреть решение о дистанционке в школах Фото: в Украине хотят отменить дистанционное обучение в условиях карантина (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса не должны влиять на обеспечения права детей на качественное образование. Потому она просит пересмотреть решение о дистанционном обучении в школах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Денисова подчеркнула, что обратилась к министру здравоохранения Украины и министру образования и науки Украины. Она попросила их пересмотреть позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму обучения.

По словам Денисовой, школы необходимо исключить из перечня учреждений, которые подлежат закрытию при введении уровней противоэпидемических мер в областях Украины.

Отметим, что по стостоянию на 11 ноября в Украине подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

Но также за минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли 652 человека.

Напомним, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве младшие классы как минимум на неделю останутся на дистанционном обучении.

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