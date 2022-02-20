В Луцке горе-мать бросила в больнице маленькую дочку. Женщину уже лишали прав на 8 детей

В Луцке женщина пришла в больницу с полуторагодовалой дочкой и просто оставила ее в приемном отделении, заявив работникам медучреждения, что не имеет средств на содержание ребенка.
Об этом передает "12 канал" в Telegram-канале.
После инцидента, который произошел в Волынской областной инфекционной больнице еще 18 февраля, женщину принялись искать.
Позже удалось выяснить, что для матери, которая бросила дочь, такой поступок - не редкость.
Так, оказалось, что уроженка Владимира 1984 года рождения перед этим была лишена права опеки и попечительства в отношении восьми ее детей.
Уточняется, что брошенная малышка здоровая, ее оставили в больнице с работниками ювенальной превенции.
Начальница сектора ювеналов области Инна Остапович позже отметила в комментарии ИА "Волынь Post", что удалось найти бабушку девочки.
Саму же маму малышки в розыск не объявляли, так как она сама покинула ребенка, который впоследствии был передан соответствующим службам.
"Соответствующие службы об этой маме знают", - добавила Остапович.
Мать бросила маленькую дочку в больнице Луцка. Оказалось, что перед этим ее лишили права опеки на 8 детей (фото: t.me/channel12vol)
Ранее сообщалось, что в Донецкой области мать бросила 2-летнего сына в чужом городе на улице и ушла пьянствовать.
Также мы писали о том, что перед этим под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка.