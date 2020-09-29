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В Луцке арестовали уникального врача: работал гинекологом, сутенером и продавал наркотики

Луцк, Вторник 29 сентября 2020 22:12
В Луцке арестовали уникального врача: работал гинекологом, сутенером и продавал наркотики
В Луцке врач-гинеколог подрабатывал сутенером (Фото: usn.net.ua)
Автор: Анна Шиканова

Врача в Луцке отправили под суд, но ему дали очень мягкое наказание

В Луцке под суд отправили уникального врача, который работал в местном роддоме гинекологом и одновременно с этим – сутенером и продавал наркотики. Своим подопечным он подыскивал клиентов на улице и параллельно сбывал амфетамин.

Врач-гинеколог из КП "Луцкий клинический родильный дом" занимался сутенерством и поставлял девочек клиентам в определенном районе, организовывал встречи в саунах и гостиницах. Об этом пишет издание "Волынские новости".

"Во время суда установили, что с 29 января по 15 апреля обвиняемый, который работает врачом в КП "Луцкий клинический родильный дом", занимался сутенерством. В частности, мужчина подыскивал проституткам клиентов на улице Ровенской, возле остановки общественного транспорта "Березка", а также организовывал встречи с клиентами в саунах и гостиницах. За свои услуги сутенер брал 200 гривен, зато проститутки получали по 800", - сказано в сообщении.

Также известно, что сутенерство стало не единственным преступным промыслом у врача-гинеколога. Кроме всего прочего, он активно продавал амфетамин.

Однако сурового наказания врачу удалось избежать. Как говорится в материалах следствия, обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Также во внимание было принято то, что обвиняемый перенес несколько операций, у него тяжелая форма диабета. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, а потом это наказание заменили более мягким – три года условно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове школьник по ошибке убил 44-летнего мужчину.

А также рассказывали о том, что под Винницей женщина почти неделю прятала труп своего новорожденного младенца в шкафу.

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Новости Украины Жизнь наркотикиврачипроституция
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